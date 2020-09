'Sui migranti la Regione è assente'

“La questione immigrazione esiste e va affrontata. Questa Regione non va oltre alle critiche al Governo. È assente davanti alla gestione del problema, riducendo tutto a scontro politico senza soluzione”. Questo il pensiero espresso da Francesco Martines, Sindaco di Palmanova, davanti al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, oggi in visita a Trieste.

“L’incontro con il Ministro è stato utile. Abbiamo trovato una persona concreta e decisa. A lei abbiamo presentato la situazione presente in regione: qui si manifesta lo sfilacciamento tra i soggetti preposti alla gestione e la freddezza della Regione nel partecipare a questa gestione, cosa che, di fatto, autorizza i sindaci a non farsi carico del problema. Il numero dei migranti, soprattutto minori, è rimasto su per giù stabile negli anni. Ora è la gestione, aggravata anche dal problema covid, ad aggravarne la situazione”.

Dal Sindaco di Palmanova una proposta operativa: “Venga ripristinato il tavolo tecnico di concertazione, presieduto dal Prefetto di Trieste, a cui partecipavano Regione e comuni. Grazie a questo strumento, che si riuniva periodicamente in epoca Serracchiani, si gestiva il complicato sistema di prima accoglienza dei migranti, in accordo con i singoli comuni e coordinati dalla Regione. Senza gestione assistiamo al caos che stiamo vedendo in questi mesi”.

E conclude Martines: “Il Ministro, nel suo intervento, ha annunciato che i controlli alle frontiere verranno rafforzati ma ha chiesto anche collaborazione e progettualità ai comuni nel riattivare i sistemi di accoglienza e integrazione”.