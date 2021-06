'Sui Mondiali di Trial a Tolmezzo attacchi vergognosi'

"Siamo all'incredibile, lo sviluppo della nostra Carnia e della montagna dovrebbe essere bloccato per volere di gente che non sa nemmeno di cosa parla e vuole la montagna come riserva indiana". È furente Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del consiglio regionale, alla notizia che Legambiente vorrebbe andare dal Prefetto per bloccare i Campionati Mondiali di Trial, in programma il 12 e 13 giugno a Tolmezzo.

L'esponente del Carroccio parte al contrattacco ed evidenzia come tutto sia stato minuziosamente preparato nel rispetto delle regole. "La gara dei mondiali di trial è circoscritta in percorsi precisi, prima delle competizioni i volontari e tutti coloro che stanno lavorando, che ringrazio infinitamente per il prezioso aiuto, sistemeranno tutti i tracciati, molti dei quali abbandonati proprio a questo ambientalista che ora si erge a paladino della montagna – precisa Mazzolini -. Voglio anche ricordare che, finita la gara, i sentieri saranno nuovamente ripristinati e manutentati".

Un messaggio dedicato a due destinatari ben precisi: "Che il territorio sarà curato e preservato lo vorrei dire con forza a Marco Lepre, presidente del Circolo della Carnia di Legambiente, il quale dovrebbe vergognarsi: parla tanto, ma nulla fa. La grillina Ilaria Dal Zovo, invece, dovrebbe pensare di più a Doberdò Del Lago (GO) dove vive, visto che sulla montagna non ha conoscenze. È meglio che lasci a noi il compito di gestire questa parte del territorio, visto che ne conosciamo le esigenze meglio di lei. Noi siamo per uno sviluppo che sia anche sostenibile, chi vuole dire “no” a tutto evidentemente non ha lo stesso obiettivo. Quando il turismo montano sarà bloccato, e molti operatori saranno alla fame, andremo a casa loro a bussare per farci aiutare?".

Mazzolini sprona gli organizzatori a proseguire tenendo la barra dritta. "Da parte mia, il massimo appoggio e tutela all’associazione del Moto Club Carnico che organizza l'appuntamento. Un evento di questa portata – rimarca – permette di far conoscere il Friuli Venezia Giulia non solo fuori dai confini regionali, ma anche su scala internazionale". Nessuna marcia indietro sul sostegno alla kermesse, anzi: "Come Regione Fvg – conclude Mazzolini – abbiamo sostenuto da tutti i punti di vista questo evento, e lo porteremo fino in fondo, valorizzando la nostra Regione sempre nel rispetto della tutela dell'ambiente, tematica che ci sta molto a cuore. Siamo noi le prime sentinelle del territorio. Non ci servono gli allarmi infondati di Lepre e Dal Zovo, si devono vergognare per l'ostracismo a un appuntamento così rilevante come i Mondiali di Trial. La montagna ha bisogno di sviluppo e impegno, non di insensati bastoni tra le ruote".

"M5S, Open Sinistra Fvg e Patto per l'Autonomia si fanno sempre più portavoce di un certo ambientalismo che non tollera alcuna manifestazione motoristica, neppure se autorizzata e controllata. Per fare i primi della classe dell'ecologismo militante, prima o poi chiederanno di impedire qualsiasi attività umana nella natura". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mara Piccin di Forza Italia, commentando le dichiarazioni delle Opposizioni in merito al campionato mondiale di trial che si svolgerà il 12 e 13 giugno prossimi a Tolmezzo.

"Alla ricerca di un pugno di voti - continua la Piccin -, i consiglieri delle Opposizioni non esitano a far propri i rilievi accusatori di un'associazione ambientalista che l'organizzatore dell'evento ha già respinto con fermezza come falsi e fuorvianti, sottolineando che gli aspetti relativi alla tutela dei luoghi e della sicurezza di partecipanti e spettatori sono garantiti. E soprattutto che la manifestazione è autorizzata da Comune e demanio".

"È l'ennesima occasione - ricorda la forzista - in cui il M5S, ora affiancato da Open Fvg e Patto, tenta di gettare fango su una manifestazione motoristica autorizzata, rispettosa delle rigide norme in materia e con sicure ricadute in termini turistici. E' questo il modo in cui i pentastellati vorrebbero discutere in Commissione consiliare una revisione del regolamento che autorizza le manifestazioni in aree naturalistiche? Più che di una revisione, l'obiettivo sembra quello di proibire qualsiasi iniziativa di questo genere. Se è così, basta dirlo, è la loro legittima posizione che però non posso condividere. Ciò che non è tollerabile, invece, è scagliarsi contro attività rispettose delle leggi, tentando di metterle in discredito con insinuazioni prive di ogni riscontro oggettivo".