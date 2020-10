'Sui trasporti in Fvg non va tutto bene'

"L'assessore Pizzimenti si ostina a non convocare il tavolo con le piccole imprese del trasporto e a dire che tutto va bene e che tutto è sotto controllo. A sentire cittadini, genitori e studenti, ma semplicemente a guardarsi attorno vedendo cosa accade ogni mattina sulle principali direttrici di traffico, appare evidente come questa sensazione che tutto vada bene è solo dell'assessore Pizzimenti e della Giunta Fedriga, ma non condivisa dai cittadini della regione". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini, commentando la dichiarazioni degli esponenti della Giunta Fedriga, in particolare l'assessore ai Traporti, Graziano Pizzimenti, riguardo alla situazione del trasporto pubblico locale.

"La Giunta Fedriga e l'assessore Pizzimenti si ostinano a chiamare in causa Roma, dimenticando che il trasporto pubblico è una competenza primaria della Regione Fvg che invece dovrebbero svolgere fino in fondo. È fuori dubbio che oggi il servizio deve migliorare, per garantire la sicurezza ed evitare che sia una possibile fonte di contagio del virus" sostiene Cosolini.

"In altre regioni l'organizzazione è stata bene diversa: si pensi all'Emilia Romagna o alla Toscana che hanno chiamato in causa le piccole imprese artigiane del trasporto persone, quelle cooperative, per collaborare alla situazione, ottenendo un duplice risultato: migliorare il servizio e aiutare le imprese a lavorare, cosa bene più utile di una semplice distribuzione di sussidi perché non lavorano".