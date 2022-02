'Sul caro carburanti la Regione faccia la sua parte'

"Le forti criticità causate dall'aumento dei prezzi del carburante va affrontata in primis dalla Regione che ha preso un impegno nel fare, quanto prima, la nuova legge sulla scontistica del carburante. Sbagliato, quindi, scaricare sul Governo nazionale tutte le colpe. La Giunta, perciò, porti urgentemente in Aula la legge promessa per contrastare il cosiddetto turismo del pieno, che danneggia sia lo Stato, sia l'economia regionale". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando l'aumento dei prezzi dei carburanti.

"È sbagliato - aggiunge l'esponente dem - pensare, come fanno gli esponenti della Lega, di risolvere una questione che sta interessando i cittadini e il comparto dei benzinai attraverso lo scaricabarile allo Stato. È invece il Fvg il primo a dover intervenire".

"Della legge - conclude Moretti - non conosciamo i contenuti che dovrebbero, in teoria, risolvere le problematiche emerse in particolare nelle zone di confine. Se non si dà la dovuta urgenza, molti pagheranno le conseguenze di una situazione già troppo complicata".