'Sul concorso docenti, il Cts ha valutato i rischi?'

"Nel validare il concorso per i docenti, il Comitato Tecnico Scientifico ha considerato gli spostamenti anche di centinaia di chilometri ai quali sono costretti molti degli oltre 60mila candidati? Così non fosse, visto che la versione definitiva del nuovo Dpcm conferma il proseguimento della procedura sulla scuola, il CTS si assume una grave responsabilità. Il fatto che la selezione sia in corso, da solo non può giustificare che si metta a rischio la salute di tante persone per un'operazione che non avrà effetti sull'attuale anno scolastico e poteva tranquillamente essere sostituita da assunzioni dirette. In contraddizione, tra l'altro, con l'appello del ministro della Salute a non uscire da casa se non per assoluta necessità". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.