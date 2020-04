'Sul Dpcm Conte saprà ascoltare'

"Come viene segnalato soprattutto dai territori prima ancora che dalla politica nazionale, questo Dpcm si può migliorare e credo che il premier Conte saprà ascoltare, come peraltro già in passato". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

"Da una cornice che rispecchia la perdurante emergenza sottolineata anche - aggiunge la parlamentare dem - dalla federazioni degli Ordini dei medici, sono mancate alcune risposte immediate alle ricadute su famiglie e bambini, o un ragionamento più articolato su bisogni affettivi o spirituali: si farà anche questo, senza bisogno di esasperare i toni".

Per Serracchiani "le richieste di aperture indiscriminate orchestre da Salvini sono pessima propaganda. Pensiamo piuttosto a far arrivare subito i soldi a chi non li ha ricevuti, a fare verifiche differenziate sui territori, insomma manteniamo il sangue freddo oggi per non pagare un prezzo alto domani".