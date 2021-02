'Sul Recovery riprendere il coinvolgimento del Consiglio'

“Sul Recovery fund il presidente Zanin aveva trovato, su proposta del Pd, un'opportuna mediazione per dare il giusto ruolo al Consiglio regionale ma siamo ancora in attesa che i previsti tavoli di lavoro diano i loro frutti. Si riprenda da subito il coinvolgimento del Consiglio. Nel frattempo l’atteggiamento della Giunta Fedriga è inopportuno e fuori tono rispetto agli sviluppi nazionali. Dopo aver steso una lista dei desideri da 10 miliardi in totale solitudine, appare fuori luogo attribuire responsabilità al Governo. Non era questa la Giunta che chiedeva di esser ascoltata nella gestione del Recovery?”. Lo affermano il capogruppo Pd in Consiglio regionale Fvg Diego Moretti e il collega dem Sergio Bolzonello, in merito alle accuse di “strumentalizzazione” rivolte dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in risposta alle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Udine.