'Sul reddito di cittadinanza, la Cgia dà i numeri'

"Non bastavano i calcoli errati della Cgia di Mestre sul costo del Reddito di cittadinanza. A concorrere alla disinformazione e a un giudizio viziato verso la misura, come sempre ci sono i media che non hanno esitato a rilanciare immediatamente la notizia. Ci aspettiamo ora che gli stessi correggano il tiro, riportando anche la voce che ha pubblicamente smentito le stime della Cgia che ha applicato un indicatore inadeguato per un sussidio previsto anche per chi è inoccupabile, oltre che per lavoratori in stato di indigenza, disabili e anziani". Lo dichiarano i portavoce nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia che commentano così l'ultimo studio sul Reddito di cittadinanza, reso noto dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre.

"L'analisi non distingue tra occupabili e inoccupabili, giungendo a numeri sbagliati che altro non fanno se non dare manforte ai detrattori politici del RdC. Si parla della sua "bocciatura", ma non del fatto che si tratti di una misura di civiltà che ha centrato il suo obiettivo, sostenendo finora 3 milioni e mezzo di persone in Italia e attraversando anche una pandemia, i cui effetti sull'occupazione sono ben noti. Ci saremmo aspettati che la stessa attenzione destinata allo Studio della Cgia venisse rivolta, ad esempio, al Monitoraggio della Caritas sul Reddito di Cittadinanza che ne ha evidenziato sia il valore sociale che i punti su cui intervenire".

"Non siamo la regione con la peggior situazione in termini di indici di povertà e tasso di disoccupazione, ma per noi nessuno deve rimanere indietro. Se anche per le altre forze politiche vale lo stesso principio, ci aspettiamo un loro ravvedimento, seppur un pò tardivo".

"Il Reddito di cittadinanza non verrà abolito, con buona pace dei leghisti e dei media che non perdono occasione per presentarlo sotto una cattiva luce, anche in Friuli Venezia Giulia. Va ottimizzato per quanto concerne le Politiche attive del Lavoro, è vero. E saremo come sempre in prima linea negli interventi che si riterranno opportuni, continuando a difenderlo da chi vorrebbe gettare ai rovi uno strumento di contrasto alla povertà ormai irrinunciabile", conclude la nota dei deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut e Sabrina De Carlo, con i consiglieri regionali M5S Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai.