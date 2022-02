'Sul Tagliamento servono scelte rapide e responsabili'

"Confidiamo che eventi come quelli del 1966 non si verifichino più, anche se con la tempesta Vaia abbiamo rischiato molto, ma con rischi calcolati; infatti le tecnologie sono decisamente migliori. Oggi però non possiamo permetterci alcun rischio, in particolare quello della vita umana, e quindi dobbiamo intervenire quanto prima con le opere sul Tagliamento". L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Fabio Scoccimarro ha incontrato i sindaci di Latisana, Lignano, Ronchis, Varmo e San Michele al Tagliamento, per affrontare l'annoso tema della sicurezza del fiume Tagliamento.

"Per riunire tutti i sindaci e i Comuni allo stesso tavolo abbiamo promosso l'iter Mab Unesco per il Tagliamento - ha ricordato Scoccimarro -, perché dobbiamo superare campanili e divisioni storiche tra basso e medio corso. Il punto di partenza devono essere la mitigazione del rischio e la tutela del patrimonio naturale del bacino idraulico dell'ultimo vero fiume naturale d'Europa".

L'assessore Scoccimarro ha poi ricordato le opere previste nel basso corso: nel 2019/20 è stato completato un primo intervento stralcio di diaframmatura in corrispondenza del centro di Latisana sino all'altezza dell'ospedale. In questi giorni poi sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per realizzare altri due importanti tratti dall'ospedale sino a Gorgo di Latisana. L'importo complessivo dei due lotti ammonta a oltre 11 milioni di euro e si prevede che la consegna del cantiere possa avvenire verso fine aprile. La durata del cantiere, salvo imprevisti legati al tempo è stimata in circa 9 mesi.

Risalendo verso nord, è stato individuato un ulteriore tratto verso Ronchis per un importo di circa 3 milioni di euro che in questi giorni sta consegnando il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

I professionisti incaricati, per un importo di progettazione di 152.000 euro, hanno presentato in questi giorni le tre ipotesi di fattibilità per il rialzo del ponte che attualmente presenta un'altezza tale da non consentire il necessario franco idraulico in caso di piene sino a 4.000 metri cubi al secondo. Le tre ipotesi riguardano tutte un ponte pressoché nella posizione attuale, ma sviluppano scenari differenti di realizzazione e posa in opera che consentano di mantenere la costante presenza della viabilità. Gli uffici stanno effettuando le verifiche istruttorie necessarie di coerenza progettuale e successivamente si inizierà un percorso di valutazione congiunta con tutti gli attori del territorio.

Infine, è in corso di formalizzazione l'incarico per completare la diaframmatura arginale nel tratto terminale del Tagliamento sino a Lignano che gode di un ulteriore finanziamento di circa 9 milioni di euro.

"Come già segnalato nell'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni redatto dall'Autorità di bacino sono contenuti alcuni refusi che sono stati già segnalati e verranno corretti quanto prima. In particolare mi riferisco alla cancellazione delle casse di espansione" ha ricordato l'assessore regionale.

"Quanto all'idea del ponte-traversa a Pinzano è stata espressa la netta contrarietà da parte di 22 sindaci, il che impone il confronto che la Regione ha avviato e che si basa sulla consapevolezza delle responsabilità delle proprie azioni. Ricordo che l'Autorità di bacino ha recepito quanto redatto dal Laboratorio Tagliamento, del quale facevano parte i sindaci di tutto il corso del fiume e i professionisti da loro delegati. Possiamo verificare il miglioramento del documento del 2012, ma non ci si può limitare a dire no. Con l'iter avviato, si potranno sviluppare tutti gli studi di dettaglio attraverso un Contratto di Fiume che definisca le opere e le prospettive, comprese le eventuali compensazioni economiche".

"È stata un'opportunità di confronto molto importante, nel corso della quale è stata fatta chiarezza su alcuni dei punti di maggiore importanza per il territorio della Bassa friulana. Il Piano di Gestione del Rischio alluvioni, tema principale delle discussioni, è entrato in vigore il 5 febbraio scorso e prevede opere di messa in sicurezza nel basso e nel medio corso del Tagliamento, compresa la realizzazione della traversa di Pinzano". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega), facendo riferimento all'incontro ospitato dal municipio di Latisana che, oltre all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, ha coinvolto anche i primi cittadini di Latisana, Lanfranco Sette, di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, di Ronchis, Manfredi Michelutto, e di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto. Il gruppo di lavoro Sicurezza del Tagliamento, istituito dalla stessa Spagnolo, oltre ai Comuni rappresentati dai rispettivi primi cittadini, comprende anche quello di Varmo.

Ne è uscita una consultazione che l'esponente leghista definisce "proficua e costruttiva", specificando anche che "insieme all'assessore Scoccimarro, nonché Massimo Canali e Fabio Cella della Direzione regionale Ambiente, sono stati affrontati svariati argomenti riguardanti il Tagliamento. In particolare, tema dominante è stato quello della sua messa in sicurezza alla luce del rinnovo del Piano di Gestione del Rischio alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. Un Piano importantissimo per il territorio: sia per la necessaria messa in sicurezza, sia per consentirne un equilibrato sviluppo".

"Per quanto riguarda la messa in sicurezza del Tagliamento nel suo basso corso -aggiunge Spagnolo - si proseguirà con le diaframmature degli argini. Stanno infatti per partire quelle nelle zone di Gorgo e di Fraforeano, mentre è in corso di valutazione anche il progetto del nuovo ponte stradale, la cui realizzazione è prevista nel 2023. Infine, per quanto concerne il medio corso, è prevista la costruzione di un ponte-traversa a Pinzano nei sei anni previsti dal Piano".

Nel corso dell'appuntamento, il sindaco Fanotto ha rilevato come "la priorità sia costituita dalla sicurezza. I lavori nel basso corso sono stati da tempo concretamente posti in essere, mentre quelli a monte sono ancora in attesa di venire progettati". Il collega Michelutti ha evidenziato anche "la problematicità della situazione legata alla manutenzione", mentre Prampero ha sottolineato che "gli studi per la mitigazione del rischio sono stati fatti ed è arrivato il momento di tirare le fila. Senza contrapposizioni, perché la sicurezza è di tutto il territorio così come l'interesse alla valorizzazione del fiume".

Il sindaco Sette, infine, ha espresso soddisfazione "per gli imminenti interventi nel basso corso e ha rilevato come le opere previste siano norme in vigore e sia quindi necessaria quanto doverosa la loro esecuzione". Inoltre, ha rimarcato "la posizione assunta dal Gruppo Sicurezza del Tagliamento per essere disponibili al confronto su ogni questione riguardante la messa in sicurezza, ma non sulla tipologia di opere da effettuare".