'Sull'isolamento del Fvg, il Pd sbaglia bersaglio'

“Tirando in ballo il centrodestra sull’isolamento infrastrutturale del Friuli Venezia Giulia il segretario regionale del Pd Fvg non sbaglia solo il bersaglio, ma addirittura il poligono. Gli ricordo che il suo partito è al governo, che il ministro dei Trasporti è incidentalmente del suo partito e che il ministro dello Sviluppo economico, seppur del Movimento 5 Stelle, è di Trieste. Curioso che con questo parterre il Pd regionale punti il dito contro la Regione e la coalizione di centrodestra”. Così la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

“Ricordo inoltre al distratto segretario del Pd che i parlamentari di Forza Italia eletti del Fvg hanno richiesto un incontro urgente al commissario straordinario e al direttore generale di Alitalia per ripristinare le rotte che collegano Trieste con Roma e Milano. Fatti di cui Shaurli è sicuramente al corrente, ma che finge di ignorare per distogliere l’attenzione dall’inerzia dimostrata dal governo giallorosso. A meno che non si stia pensando di far rientrare Ronchi dei Legionari nel pacchetto offerto alla Cina. Del resto da porto ad aeroporto cambia solo il prefisso”, conclude Savino.