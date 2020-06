'Sulla riapertura con la Slovenia Di Maio inadeguato'

“Il ministro Di Maio ha appena affermato che la visita a Lubiana ha dato una scossa importante. Forse non era al corrente che la data del 15 giugno era già prevista prima della sua recente gita turistica", così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Se quel giorno la Slovenia non riaprirà le frontiere con l’Italia rimuovendo le vergognose barriere fisiche che ha unilateralmente posto tre mesi fa sarà conclamata l'inadeguatezza di Di Maio".

"La realtà ci dice che la Slovenia continua a fare la voce grossa confermando per ora il mantenimento dei controlli ai confini, ma solo per gli italiani, non per i migranti che quotidianamente entrano in Fvg. Questione non affrontata nel recente incontro di Lubiana. Incontro che di fatto non ha prodotto risultati soddisfacenti per il nostro paese, nonostante l’inspiegabile compiacimento di Di Maio: del resto stiamo parlando di chi si è affacciato dalla terrazza di Palazzo Chigi esultando per l’abolizione della povertà”, prosegue Novelli.

“Non si tratta di convenienza economica per l’uno o l’altro paese, ma di rispetto del principio di reciprocità, sia sulla riapertura delle frontiere che su altre questioni che ho posto all’attenzione del ministro degli Affari europei Amendola con una lettera recentemente inviata. Reciprocità che è venuta nuovamente a mancare in occasione dell’incontro con il ministro sloveno, con quest’ultimo che ha messo sul tavolo alcune questioni rilevanti per il piccolo paese della ex Jugoslavia, tra cui la tutela della minoranza slovena, compresa la rappresentanza parlamentare. Minoranza composta da circa 30mila persone – ma si tratta di una stima perché alla richiesta di un censimento è seguito un rifiuto –, che riceve oltre 10 milioni di euro l’anno, che beneficia di trasmissioni in lingua del servizio pubblico e che nonostante l’esigua consistenza ha rappresentanti in Parlamento e in Consiglio regionale. E’ chiaro che queste sono merci di scambio per la Slovenia.Più che la minoranza slovena meriterebbe maggior tutela, ad esempio, la minoranza slava presente nel territorio udinese”.