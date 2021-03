'Sulle aperture si ascoltino le parole di Draghi'

“Se ci sono attività che possono aprire in sicurezza, magari su appuntamento, si faccia, garantendo controlli ferrei perché centrale rimane la salute dei cittadini: eviteremo così attività parallele e ‘in nero’. In una Regione che non sta certo brillando per dati ed organizzazione, concentriamoci però sull’arrivare almeno preparati all’apertura delle scuole e soprattutto evitiamo la corsa, già vista, alle proteste in piazza e alla richiesta di riaperture a prescindere per un briciolo di consenso. Le conseguenze dell’irresponsabilità di tanti politici e amministratori le stiamo ancora drammaticamente pagando in Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito alla richiesta di aperture dopo Pasqua formulate da esponenti della Lega.

“Ora si ascoltino attentamente le parole di Mario Draghi – ammonisce Shaurli - e le sue risposte alla propaganda di Salvini: ogni decisione sarà basata solo ed esclusivamente sulla valutazione attenta dei dati. E purtroppo i dati del Friuli Venezia Giulia, e non certo per colpa dei cittadini, sono fra i peggiori d'Italia e sotto gli occhi di tutti”.