'Sulle Foibe Montanari dalla parte del torto'

"Uno storico degno di tale nome dovrebbe sapere che il 10 febbraio è stato scelto quale Giorno del Ricordo in quanto proprio in tale data furono firmati i trattati di Parigi, e quindi simbolicamente l’inizio dell’esodo. Ma è pur vero che avremmo potuto scegliere un’altra data, perché le foibe e l’esodo non furono cosa di un giorno ma di anni. Anni di dolore, di addii forzati, di morti innocenti, di stragi nascoste. Pagine strappate dal libro della storia con la complicità di molti storici, guarda caso di sinistra", scrive in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

"Come recita il titolo di un suo libro, Montanari riesce ad essere dalla parte del torto, rappresentante di una sinistra che purtroppo c’è. Non chiediamo le sue dimissioni, perché non compete a noi, ma lo invitiamo formalmente a Trieste per alcune visite e incontri. Magari dopo aver toccato con mano il dramma delle foibe e dell’esodo si ricrederà e prenderà atto di aver, con le sue parole, offeso la memoria di centinaia di migliaia di italiani", conclude Savino.