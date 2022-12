'Summit Ue-Balcani cruciale per la rotta balcanica'

“Il vertice Ue-Balcani che si terrà domani a Tirana è cruciale per due aspetti fondamentali per l’Italia", dichiara in una nota il senatore Marco Dreosto, coordinatore Lega Friuli Venezia Giulia e segretario Ufficio di Presidenza della Commissione esteri e difesa di Palazzo Madama.

"Da un lato c'è la necessità di ridare slancio al processo di integrazione dei Balcani occidentali e di rafforzare la partnership politica ed economica con una regione strategica per il nostro Paese e per l’Europa intera. Dall’altro vi è l’esigenza di dare finalmente una risposta ai flussi migratori irregolari che provengono dalla rotta balcanica. Il piano d’azione per arginare questi flussi migratori rilasciato oggi dall’Ue è un primo passo: difendere le frontiere esterne, lotta al traffico di esseri umani e soprattutto rafforzare il sistema di riammissioni e rimpatri attraverso un coordinamento operativo tra Ue, Balcani occidentali e Paesi d’origine".

"La pressione migratoria è aumentata a dismisura quest’anno e i territori italiani di arrivo di questi flussi, come il Friuli Venezia Giulia, stanno soffrendo mettendo anche a repentaglio la sicurezza dei cittadini. La decisione di europeizzare il problema migratorio è una battaglia vinta dal nuovo governo italiano che con le dovute pressioni sta cercando di evitare che la responsabilità della gestione dei migranti che arrivano in Europa ricada solo sull’Italia. Dall’Ue arrivano ora le prime aperture ma importante che dal Summit esca un accordo con i Paesi interessati dalla rotta balcanica e arrivi una risposta concreta a questo tema".