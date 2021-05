'Superare l'indice Rt, è poco affidabile'

“I parametri vanno adeguati alla situazione contingente del Paese. A partire dall’indice Rt, che quando ci sono pochi casi rischia di salire molto velocemente”, ha detto questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Sky Tg24. “Non possiamo immaginare che questa estate, nel pieno della stagione turistica, una regione che passa da due a otto contagi si ritrovi in zona rossa proprio perché schizza l’Rt...”.

In alternativa, il presidente della Conferenza delle Regioni ha chiarito come “un indice da tenere in considerazione è l’Rt ospedaliero: fa capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione ed è un indicatore che può dare segnale importante e non dà una visione distorta della situazione”.

In merito alla campagna vaccinale, “la prossima settimana avremo un confronto con il generale Figliuolo, anche per capire se c’è la possibilità di fare il richiamo in vacanza in un’altra regione. Non è un meccanismo semplice, ma ci confronteremo con le altre Regioni per valutare se sia possibile”.

Fedriga è poi tornato sul tema del coprifuoco e delle riaperture, che vede i governatori in pressing per accelerare sulla tabella di marcia indicata dall’Esecutivo Draghi. “Io voglio rappresentare la voce delle Regioni che, sul tema del coprifuoco alle 23, si era espressa all’unanimità. Non è corretto che le posizioni siano strumentalizzate o si utilizzino per fare polemica nei confronti delle Regioni. Anche nella critica, noi abbiamo sempre cercato di fare proposte costruttive e di portare avanti battaglie utili alle nostre comunità”.