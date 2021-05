'Superbonus a gonfie vele anche a Porcia'

Anche i purliliesi sembrano aver accolto positivamente l’opportunità offerta dal Superbonus 110%, come si evince dalla risposta dell’Assessore all’Urbanistica Claudio Turchet all’interrogazione consiliare presentata il mese scorso dal consigliere M5S Mauro Biolcati.

“Solo nei primi mesi del 2021, su 190 complessive sono state almeno un centinaio le istanze di accesso agli atti riconducibili alle pratiche amministrative preliminari all’accesso al Superbonus, laddove nel 2020 si registravano in tutto 269 domande, di cui 63 riportavano esplicito riferimento al 110%. L’ anno in corso fa registrare già numeri in netto aumento - osservano Sut e Biolcati, rilevando come “la proiezione relativa ai primi mesi del 2021 riporti a una stima di circa 300 pratiche di accesso agli atti di tipo edilizio nel 2021. Ovvero, il 376% in più rispetto al 2020. Segno del fatto che i cittadini di Porcia hanno colto l’opportunità offerta dalla misura che nonostante l’esigenza di proroga e di semplificazione burocratica", chiosano i portavoce del MoVimento 5 Stelle, sta riscuotendo ampi consensi su tutti i livelli.

“Ringraziamo gli uffici comunali competenti per la preziosa collaborazione che ci ha permesso di acquisire dati importanti circa l’andamento del Superbonus a Porcia" dichiarano il deputato pentastellato Luca Sut e il portavoce comunale Biolcati. "Ricordiamo infine l’iniziativa del M5S Pordenone che, da febbraio, ha attivato lo sportello informativo sul 110% presso l’Infopoint di via Beato Odorico 12 dove, grazie al supporto degli attivisti coadiuvati dal consigliere regionale Mauro Capozzella, è possibile ricevere ragguagli sulla fruizione degli incentivi”.

“Anche il nostro territorio conta tanti immobili da ammodernare per ciò che riguarda l’efficienza energetica e antisismica", concludono, osservando come “la possibilità di eseguire interventi edilizi altrimenti costosi sia da cogliere appieno. Per questo siamo a disposizione della cittadinanza interessata a un’opportunità fortemente voluta dal M5S che si sta battendo duramente a Roma per raggiungere gli obiettivi preposti”.