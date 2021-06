'Superbonus, in Fvg attivate 468 pratiche'

“Il Superbonus continua a prendere piede anche in Friuli Venezia Giulia, dove al 3 giugno i dati dell’Enea riferiscono di 468 pratiche legate a interventi previsti dagli incentivi, per un totale di 60.420.948,21 € di lavori ammessi a detrazione di progetto. Contemporaneamente, procediamo senza sosta per introdurre i necessari aggiustamenti che permetteranno di accedere alla misura in tempi più brevi e in modalità più semplici". Lo dichiara il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in X Commissione Camera Luca Sut, impegnato in questi giorni sul fronte delle proposte emendative al Decreto Sostegni bis.

“Abbiamo già presentato un pacchetto di proposte migliorative, frutto delle istanze che ci giungono dai diversi soggetti coinvolti dalla misura. In primis i Comuni che, come sta avvenendo a Prata di Pordenone, si confrontano con un’importante mole di pratiche edilizie, molte delle quali sono sanatorie, necessarie per la fruizione del Bonus 110%. In tal senso - osserva - il Superbonus può rappresentare anche un’occasione di incremento degli introiti per le casse comunali”.

“Già nei mesi passati, avevamo inserito in Legge di Bilancio una norma per il potenziamento degli uffici tecnici, ma a seguito del passaggio di competenze tra il Mise e il Mite, ha necessitato di un nuovo intervento – aggiunge il Portavoce M5S a Montecitorio. “Mi riferisco all’emendamento che punta a istituire un Fondo per le assunzioni di personale nei Comuni che devono essere messi in condizione di lavorare a ritmi più spediti. Altre iniziative sono inoltre in arrivo con il Semplificazioni. Tra queste - chiosa il pentastellato - anche la possibilità di accedere agli incentivi per le strutture turistico-ricettive del circuito alberghiero ed extra”.

“Il potenziale espansivo del Superbonus è grande e potrà esprimersi appieno non appena le proposte avanzate saranno approvate. Ma che si sappia che il MoVimento 5 Stelle sta dando il massimo per offrire al Paese le condizioni migliori per la fruizione dei Bonus al 110% che stanno permettendo a tante realtà immobiliari di migliorare dal punto di vista del funzionamento energetico e antisismico", conclude Sut.