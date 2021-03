'Superbonus, in Fvg già 213 le pratiche registrate'

“Le statistiche dell’Enea sulle detrazioni fiscali legate al Superbonus 110% dicono che, al 15 marzo, sono state 213 le pratiche registrate in Friuli Venezia Giulia per gli interventi previsti dalla misura. L’ammontare ammesso a detrazione di progetto è di 22.088.336,12 euro, mentre quello ammesso a detrazione per i realizzati segna quota 13.143.487,31”. Lo rende noto il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, Capogruppo pentastellato in X Commissione Attività produttive della Camera da tempo in prima linea nei lavori parlamentari per l’introduzione e l’ottimizzazione del 110%.

“Si tratta di numeri ancora parziali, quindi in continuo aggiornamento perché destinati a crescere in maniera esponenziale. Si riferiscono alle pratiche con Asid valido registrate fino alla scorsa settimana sul portale dell’Enea – chiosa il deputato – che sta diffondendo varie note di chiarimento su su aspetti tecnici quali l’asseverazione e la documentazione da presentare per accedere al Superbonus. Nel frattempo, restiamo fortemente orientati a raggiungere gli obiettivi fondamentali per una piena esplicazione dei benefici di questa misura, a partire dalla sua proroga per almeno tutto il 2023, fino al raggiungimento di traguardi di semplificazione che ne agevolino la fruizione. Non saremo pienamente soddisfatti – conclude – fino a quando non lo avremo reso appieno quello strumento di ripresa economica, occupazionale e di salvaguardia ambientale che abbiamo inteso offrire al Paese”.