'Superbonus, la delusione di Federalberghi è anche la nostra'

"La delusione di Federalberghi Fvg per la mancata estensione del Superbonus alle strutture turistico ricettive è anche la nostra. Ci battiamo per questa causa già dallo scorso anno, quando si discuteva del Dl Rilancio. Perciò, a nome del MoVimento 5 Stelle rinnovo alla presidente Paola Schneider il nostro impegno fattivo e concreto, affinchè la misura si renda applicabile anche agli immobili del sistema alberghiero ed extra alberghiero”. Lo dichiara il capogruppo M5S in X Commissione Camera Luca Sut, intervenuto a seguito delle dichiarazioni rese da Paola Schneider di Federalberghi Fvg dopo la notizia dell’esclusione, dal testo del Decreto Semplificazioni, della possibilità di applicare il Superbonus anche agli edifici alberghieri.

“Condividiamo l’amarezza delle associazioni di categoria - aggiunge il deputato pentastellato - ma non intendiamo affatto arrenderci. Al contrario, continueremo a batterci fino a quando non vedremo la maxi-agevolazione estesa anche a questa categoria di edifici. Renderli beneficiari della misura significa dare un aiuto importante a un comparto in forte crisi a causa della pandemia, dando impulso all’edilizia e al suo indotto. Del resto – riprende Sut – il Superbonus ha già mostrato di saper rimettere in moto l’economia del Paese e riteniamo strategico, oltre che equo, offrire questa opportunità di rilancio agli immobili dell’accoglienza turistica. Dunque, la possibilità di accedervi anche da parte di strutture alberghiere ed extra non deve rimanere una promessa, ma tradursi in realtà”.