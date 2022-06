'Superbonus, sbloccare le cessioni'

Il Superbonus è una misura troppo importante per finire impantanata in un'impasse che rischia di danneggiare seriamente cittadini e imprese, svilita dalle frequenti fake news che, ad essa, si sono accompagnate in questi mesi. Per questo siamo al lavoro, assieme al Governo, per sbloccare la possibilità di cedere i crediti fiscali legati al 110%. Lo dichiara il deputato pordenonese Luca Sut, Vicepresidente del Gruppo dei pentastellati alla Camera e neo coordinatore regionale del M5S per il Friuli Venezia Giulia.

“Ieri in riunione di maggioranza sul Dl Aiuti, con esponenti governativi abbiamo focalizzato l’attenzione sulle iniziative da mettere in campo per ristabilire il funzionamento del meccanismo della cessione, e abbiamo espresso la necessità di coinvolgimento, in questa fase, anche del mondo delle imprese e dei professionisti", prosegue. “Constatiamo con piacere l’apertura mostrata al riguardo dal Governo, da cui attendiamo una proposta di riformulazione sulla base degli emendamenti che abbiamo presentato per lo sblocco dei crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese - chiosa il deputato M5S che aggiunge: “Non dimentichiamo che queste attività oggi non riescono a riscuotere i crediti relativi a cantieri già finiti e per i quali hanno già sostenuto spese e pagato le tasse”.

“Questo è il momento di unire finalmente le forze e remare tutti nella stessa direzione per ciò che concerne il Superbonus. Si è già perso troppo tempo in evitabili complicazioni, ma soprattutto lo si è fatto perdere ai cittadini che oggi si ritrovano incastrati in un meccanismo inceppato, perché dopo aver coinvolto studi tecnici e progettisti, non possono iniziare i lavori in quanto le imprese sono bloccate dalla stretta sui crediti. Una situazione kafkiana da cui dobbiamo assolutamente uscire. Non possiamo lasciare il Paese in questo limbo – conclude Sut - e mandare all’aria una misura elogiata in Europa, quanto svilita in Italia”.