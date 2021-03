'Superbonus, soddisfazione maggiore dei problemi'

“Per applicare agevolmente il Superbonus 110% serve ancora qualche chiarimento ma, complessivamente, la misura sta raccogliendo ampi consensi da parte di cittadini e imprese”. Lo dichiarano i Portavoce M5S alla Camera e in Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Sut e Mauro Capozzella, a seguito delle osservazioni di alcuni esponenti regionali di maggioranza circa le difficoltà interpretative e burocratiche talvolta riscontrate.

“Non discutiamo la necessità di risposte di carattere normativo che, sebbene non riconducibili all’azione del legislatore nazionale, stanno richiedendo chiarimenti, anche da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Quest’ultima – ricorda il Capogruppo M5S in Commissione Attività produttive di Montecitorio – anche dopo la Circolare 24/E e 30/E del 2020, sta via via dissipando i dubbi attraverso frequenti risposte su singole casistiche. In tema di demolizione e ricostruzione – aggiunge il pentastellato – l’Agenzia si è espressa proprio di recente, con le risposte n. 11 e n. 17 del gennaio 2021 che hanno fatto chiarezza su specifici casi. Parliamo infatti di una misura ampia e complessa - prosegue - che continueremo a difendere e migliorare. La cartina di tornasole del grande impegno che, anche personalmente, ho messo in questo progetto - prosegue - sono le tante testimonianze ci stanno giungendo dalla società civile”.

“Dal 1° febbraio, nel rispetto delle norme anti-Covid, accogliamo cittadini e imprese nell’Infopoint M5S di via Beato Odorico 12, a Pordenone – dichiara il consigliere regionale Capozzella. “Siamo veramente soddisfatti, il riscontro in tre settimane è stato alto. Una cinquantina sono state le richieste di chiarimenti e spiegazioni, forte l’interesse e la soddisfazione dei piccoli imprenditori, pieni di lavoro da qui al prossimo anno e mezzo, mentre l’offerta occupazionale continua a salire”.

"Le conferme sulla bontà della misura stanno arrivano – concludono Sut e Capozzella. “Abbiamo la ferma intenzione di continuare a lottare per mantenere e prorogare ulteriormente questi incentivi, una boccata d’aria in una fase critica per l’economia e il lavoro e che non va depotenziata, né interrotta – concludono i Portavoce del MoVimento 5 Stelle.