'Superbonus, trovare soluzioni per cittadini e imprese'

"L'allarme sociale che oggi abbiamo raccolto dai rappresentanti di categorie di imprese e professionisti ha raggiunto livelli preoccupanti per l'economia della filiera dell'edilizia e per le famiglie che hanno utilizzato il superbonus per rigenerare il patrimonio edilizio. Ora, con la dissennata scelta del Governo, cessioni e sconti in fattura da elemento di rilancio diventano un elemento di criticità. La Regione, attraverso l'uso della Specialità, deve impegnarsi nel trovare una risposta per cittadini e imprese del Fvg che non possono permettersi altri problemi". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine dell'incontro che si è tenuto oggi a Udine durante il quale, insieme al consigliere regionale Massimo Moretuzzo (Patto per l'autonomia) ha incontrato le categorie economiche, professionisti e sindacati coinvolti nella vicenda del superbonus per fare il punto e capire la situazione attuale e quali saranno gli impatti in Friuli Venezia Giulia alla luce delle novità introdotte dal governo nazionale.

"Oggi anche i sindacati hanno sottolineato come dieci anni di crisi del settore hanno fatto perdere in Fvg il 50 per cento degli addetti del comparto dell'edilizia, scesi fino a 12mila unità, un numero risalito in questo periodo a 18mila (considerando solo quelli con contratto edile) anche grazie alla ripresa del mercato come effetto del superbonus. Nel giro di qualche mese, con questa folle scelta del Governo, come hanno denunciato gli stessi sindacati, si brucerà il 30 per cento di mercato recuperato".

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla incessante propaganda della destra che prometteva il cosiddetto bonus fotovoltaico: 100 milioni allocati dal bilancio della Regione. Abbiamo già denunciato quanto mal congegnata fosse una misura destinata solo a chi poteva investire migliaia di euro nei pannelli solari e quanto sarebbe stato più opportuno usare quei soldi per costituire comunità energetiche i cui benefici sarebbero andati a tutti i cittadini", ricorda Moretuzzo, candidato alla Presidenza della Regione.

"La propaganda di Fedriga strombazzava uno sconto del 90% che si sarebbe ottenuto sommando il contributo regionale del 40% allo sconto statale del 50%. A smentire il Presidente ci pensa, però, la stessa Regione. Basta, infatti, leggere la FAQ regionale per scoprire che il contributo è cumulabile con altri contributi e incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali, ma nella medesima FAQ si ricorda anche che sono ammesse in detrazione le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Pertanto l’importo detraibile deve essere calcolato al netto dell’incentivo regionale”.

"Cosa significa? Facciamo un esempio: se un cittadino volesse spendere 10 mila euro per installare i pannelli fotovoltaici oggi verrebbe rimborsato dallo Stato al 50%, risparmiando 5 mila euro. Se volesse utilizzare anche il bonus regionale otterrebbe un contributo del 40% (cioè 4 mila euro) e poi una detrazione statale del 50% sul rimanente 60%, arrivando a spendere 3 mila euro totali anziché mille come propagandato da Fedriga. Ciò comporta che, diversamente da quanto affermato più volte pubblicamente dal Presidente, il contributo regionale interviene prima dello sconto statale, per cui parte di esso ricade sulle casse regionali, determinando sullo stanziamento di 100 milioni uno sbilanciamento a favore dello Stato di ben 50 milioni. Alla faccia del risparmio e del rispetto dei principi di buona amministrazione! Non solo si sprecano soldi con interventi a pioggia a nostro giudizio poco efficaci, ma si aiuta a risparmiare lo Stato centrale piuttosto che i cittadini regionali, con buona pace della specialità".