'Supporto per il riavvio di sport e cultura'

"Finanziare ed estendere le misure per gli interventi di sanificazione in palestre e aree sportive, ulteriori risorse da destinare a palestre comunali e private a uso pubblico e non scolastico, oltreché la definizione del cluster culturale e creativo regionale per agevolare le ricadute sul territorio derivanti dalle attività culturali". Così dettaglia in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), riferendosi a quelle che definisce "solo alcune delle importanti misure contenute nel ddl 122 per il sostegno e la ripartenza di cultura e sport in Friuli Venezia Giulia".

L'esponente del Carroccio interviene alla luce dell'approvazione a maggioranza del disegno di legge 122, dedicato alle misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali, avvenuta durante la seduta della Commissione consiliare da lui stesso presieduta.

"Le risorse messe in campo - spiega Bernardis - sono costituite da oltre 6 milioni di euro con la volontà di incrementarle dal 2022 in poi. Cultura e sport sono comparti essenziali che producono ricchezza per il territorio regionale, oltre a svolgere un importantissimo ruolo sociale, formativo ed educativo, che intendiamo supportare facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità".

"Ancor più in un periodo di grandissime difficoltà per migliaia di artisti e lavoratori dello spettacolo, oltreché per operatori e professionisti del mondo dello sport, ritengo inopportuno - prosegue il consigliere leghista - il tentativo da parte di una certa Opposizione di intitolarsi la primogenitura di misure fortemente volute dal presidente Massimiliano Fedriga, dall'assessore regionale a Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, e dalla Maggioranza di centrodestra".

"Invece di ostentare presunti meriti - conclude Bernardis - si ritrovi quel senso di responsabilità più volte dichiarato a parole ma che, nei fatti, stenta a manifestarsi".