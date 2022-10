Venerdì 28 ottobre, alle 9.30, nell’Aula magna dell’Isis Magrini Marchetti a Gemona del Friuli, l’Associazione per la Terza Ricostruzione organizza il convegno 'Svegliamoci! L’energia, produciamocela da soli'. Dopo il saluto del dirigente scolastico Marco Tommasi e l’intervento del Sindaco di Gemona, Roberto Revelant, è prevista l’introduzione di Sandro Fabbro, presidente dell’Associazione per la Terza Ricostruzione; seguirà la relazione di base di Paolo Santuz, esperto di energia e industria, prima di uno spazio dedicato agli studenti, che presenteranno le loro idee sulla transizione ecologica.

Poi, dialogheranno con gli studenti Guglielmo Cevolin dell’Università di Udine e l'avvocato Pietro Mussato, su come usare l’Autonomia regionale per procedere speditamente verso l’autosufficienza energetica; Barbara Puschiasis, presidente dell’Associazione Consumatori attivi, parlerà di come, da utenti dell’energia, si possa diventare autoproduttori; Matteo Mazzolini, direttore dell’Agenzia per l’Energia (APE) tratterà di come il Gemonese possa diventare una comunità green; Alessandro Mattiussi, energy manager del Gruppo Fantoni, parlerà di materie prime ed energia, quale futuro per l’industria di domani. E’ quindi previsto un contributo di Pier Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale sul ruolo della Regione nella transizione energetica ed ecologica. Le conclusioni saranno tratte da Giorgio Santuz, presidente onorario dell’Associazione per la Terza Ricostruzione.

Obiettivo del convegno della neocostituita Associazione per la Terza Ricostruzione (che si è data come scopo quello di risvegliare, in un momento di profonda crisi, le coscienze dei friulani a partire dai più giovani) è quello di dimostrare che lo scenario che guarda alla realizzazione di decine di migliaia di unità di auto-produzione di energia rinnovabile fotovoltaica in tutte le aree idonee del territorio è non solo possibile, ma anche desiderabile se non si vuole delegare il proprio futuro a forze esterne incontrollabili.