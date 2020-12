'Tagliamento, alla Regione la manutenzione'

"Nel corso dell'ultima seduta d'Aula, è stato approvato l'ordine del giorno che ho depositato con cui si impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità di sollecitare lo Stato affinché siano promulgati i provvedimenti in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 46/2018 per rendere effettivo il passaggio di competenze della manutenzione del fiume Tagliamento in capo alla Regione e riuscire, così, a sopperire alle problematiche che costantemente si ripropongono e aggravano la vulnerabile situazione idrogeologica del territorio della Bassa Friulana". Lo rende noto la consigliera regionale della Lega, Maddalena Spagnolo.

"In seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta una decina di giorni fa sull'intero Friuli Venezia Giulia, nuovamente il livello del Tagliamento - spiega la Spagnolo - è stato seguito con ansia e apprensione e anche quest'anno, come nel 2019 e nel 2018, sono stati evitati drammatici danni grazie ad alcune circostanze favorevoli quanto fortuite".

"Si sono ripresentate anche problematiche che è necessario affrontare con tempestività, come la rapida e automatica rimozione delle isole di materiale che si depositano ciclicamente sui pilastri del ponte ferroviario e di quello stradale. I detriti - continua la rappresentante della Lega - si sono accumulati anche in questa occasione con quelli mai rimossi e presenti da oltre quattro mesi, nonostante le richieste di far pulizia del sindaco di Latisana agli enti competenti, Anas e Rfi, anche tramite il prefetto di Udine".

"Una quantità enorme di detriti - conclude la consigliera - si è poi depositata sulle spiagge di Lignano e Bibione: procedendo a un'attenta e continua manutenzione dell'alveo del fiume, i danni alla costa si potrebbero limitare".