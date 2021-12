'Tamponi gratis per chi sconta i ritardi sulle terze dosi'

“Tamponi gratis per tutti i cittadini che dimostrino di aver effettuato la prenotazione per la somministrazione della terza dose e si trovino con un appuntamento successivo alla scadenza del Green Pass imputabile ai ritardi nelle prenotazioni/somministrazioni e alla creazione di corsie preferenziali per i cittadini con obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 (personale scolastico, personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico) a pena di sospensione dall’attività lavorativa". Così, in una nota, la deputata del MoVimento 5 Stelle eletta in Friuli Venezia Giulia Sabrina De Carlo annuncia gli emendamenti presentati al decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.

“Atteso che, a oggi, in diverse regioni risultano moltissime difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell’obbligo (15 dicembre 2021) per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste, è necessario evitare che vengano penalizzate per cause a loro non imputabili. Ovviamente - precisa De Carlo - per quanto riguarda il primo emendamento, la possibilità decade in caso di differimento della data dell’appuntamento".

“Ho predisposto, inoltre, un ordine del giorno che impegna il Governo a chiarire una volta per tutte le prospettive riguardanti tutti quei cittadini che hanno creduto nella scienza e, con grande senso civico e altruismo, si sono messi a disposizione della collettività partecipando alla sperimentazione del vaccino Reithera. A oggi, - conclude la deputata pentastellata - nonostante le varie sollecitazioni, la loro situazione sul lungo periodo resta incerta, e questo impedisce a ben 917 cittadini di poter vivere con serenità la quotidianità”.