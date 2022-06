'Tanto entusiasmo per Salvini in Fvg'

“Un entusiasmo incredibile ha accolto la visita di Matteo Salvini in regione", commenta in una nota l’europarlamentare Marco Dreosto, coordinatore regionale Lega Fvg.

"Il segretario nazionale ha voluto supportare i candidati della Lega alle prossime amministrative, sostenere le cause del Sì ai referendum e parlare e confrontarsi con le migliaia di persone che sono accorse a salutarlo, a scattare qualche selfie e a incitarlo ad andare avanti e non mollare".

"Assieme al governatore Fedriga è stata l’occasione per rimarcare il buon governo della Lega a livello regionale e nei comuni dove la Lega amministra. Una sferzata di positività e entusiasmo che ha confermato il buon momento che il nostro movimento sta vivendo a livello territoriale”, conclude Dreosto.

"Il governo di responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più" ha assicurato Matteo Salvini, ribadendo anche il suo impegno personale a favore della pace in Ucraina.

"Alle prossime elezioni, la Lega sosterrà una coalizione di centrodestra che ha idee ben diverse dalla sinistra che vuole la tassa patrimoniale, lo ius soli, il ddl Zan. Noi vogliamo lavoro, lavoro, lavoro, quindi flat tax, pace fiscale, taglio delle tasse, la difesa della famiglia fondata sulla mamma, sul papà e sui bambini e non su altre cose", ha concluso Salvini.