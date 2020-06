'Tarvisio, il Governo acciuffi i clandestini fuggiti dalla Meloni'

"Il Governo intervenga subito. Acciuffi i tre clandestini fuggiti dalla caserma Meloni di Tarvisio e li consegni alla giustizia. Ho presentato in proposito un'interrogazione urgente al ministro Lamorgese affinché attivi immediatamente tutte le procedure per casi come questi", dichiara la deputata friulana della Lega Vannia Gava.

"Occorre garantire sicurezza non solo alla comunità tarvisiana, ma a tutti i territori dell'Alto Friuli. Oltre che grave per l'ingiustificabile mancato controllo nella struttura, la situazione è anche molto pericolosa da un punto di vista sanitario. Nessuno conosce le condizioni di questi immigrati e, in particolare, se siano affetti da Covid".

"Rischiamo di mandare all'aria mesi di precauzioni e sofferte limitazioni della libertà personale, che i friulani hanno comunque rispettato rigorosamente dimostrando come sempre grande spirito di sacrificio e alto senso civico. Non c'è un minuto da perdere. Il governo faccia presto e magari rifletta sulle sue scellerate politiche immigratorie. Ecco cosa succede quando si spalancano le porte del nostro Paese a chiunque senza i dovuti controlli", conclude Gava.