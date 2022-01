'Tasse, il grande bluff di Fedriga e centrodestra'

"I veli cadono e il 2022 si apre con il grande bluff di Fedriga e del centrodestra che non hanno fatto nulla affinché non si mettessero le mani nelle tasche dei cittadini, ora di Pordenone e poi di chissà dove". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando la campagna avviata dal gruppo consiliare regionale del Partito democratico per "denunciare come il centrodestra stia penalizzando Pordenone".

"Nonostante i molti rincari delle materie prime e dei costi per l'energia a cui le famiglie andranno incontro, il centrodestra in Consiglio regionale, su ordine di Fedriga, ha bocciato la nostra proposta, avanzata durante l'approvazione della legge di Stabilità 2022, di aumentare i trasferimenti a favore degli enti locali proprio per evitare quello che è accaduto a Pordenone dove il sindaco Ciriani ha triplicato le tasse: ora, con un concorso di colpe tra Regione e Comune, l'addizionale Irpef passa da un'aliquota di 0,2 a una di 0,6, con un maggior gettito di 3,8 milioni l'anno e 75 euro che ogni cittadino di Pordenone dovrà versare in più al Comune, neonati compresi" attacca Conficoni.

"Mentre Fratelli d’Italia danneggia Pordenone, con un aumento di tasse assolutamente fuori luogo soprattutto in questo momento storico, il Pd si impegna positivamente per aiutare i cittadini, a livello regionale con la proposta di aumentare i trasferimenti ai Comuni e la battaglia sulla sanità, in Europa portando a casa i fondi del Pnrr e sul piano nazionale sostenendo il Governo Draghi che prende provvedimenti seri e responsabili contro il diffondersi della pandemia quando invece l’onorevole Meloni continua a strizzare l’occhio ai no vax".