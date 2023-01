'Teatro come centro di valorizzazione culturale'

Valorizzare i teatri dei grandi centri, sostenendoli economicamente per specifici progetti. Questa la volontà, messa in pratica grazie a un emendamento proposto durante l’ultima Legge di Stabilità, del Consigliere regionale Alessandro Basso.

Il rappresentante di Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato la sua idea al Consiglio affinché la Regione fornisca contributi alle sale teatrali site nei Comuni aventi più di 40.000 abitanti per ospitare in modo residenziale orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.

“Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima Regione in Italia a ripartire dopo la pandemia se parliamo di eventi e concerti. Questo testimonia quanto il turismo sia fondamentale per noi. Oltre ai tanti investimenti infrastrutturali per favorirlo è necessario secondo il sottoscritto dare una mano anche a tutti quegli attori che permettono la realizzazione degli spettacoli lavorando dietro le quinte. In questo caso – fa presente Basso – vogliamo dimostrare vicinanza agli organizzatori di manifestazioni teatrali”.

A ben vedere, inoltre, il testo avanzato da Basso riguarda specificamente i giovani talenti: “uno sguardo al futuro – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – così da poter dare un orizzonte temporale di lungo termine non solo a chi organizza gli spettacoli ma anche a chi ne è protagonista e, cioè, i giovani artisti. Com’è nostra abitudine non ci limitiamo all’oggi ma ci muoviamo verso il domani. Ci tengo a sottolineare il fatto che questo emendamento ha un’ulteriore particolarità e, cioè, quella di andare nella direzione dei teatri che possono ospitare in modo residenziale gli artisti. Questo favorirà l’arrivo di orchestre da tutta Europa dando la possibilità di variare l’offerta proposta e, secondariamente, la fruizione delle nostre strutture alberghiere garantendo, altresì, lo sviluppo di un nuovo perimetro economico”.