'Tenere alta la guardia sulle infiltrazioni mafiose'

"Bisogna tenere alto, oggi più che mai, il livello di attenzione sui fenomeni di infiltrazione mafiosa. Perché la crisi economica legata alla pandemia, che colpisce in particolare partite Iva e attività private, rischia di lasciare aperti pericolosi varchi alla criminalità organizzata". A chiederlo è Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella Giornata dedicata alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

"Numerose attività economiche - sottolinea ancora Zanin - sono ormai da un anno in estrema difficoltà, e questa è la situazione che predilige chi pratica il prestito ad usura e ha denaro da riciclare. Come Regione - continua il presidente - siamo particolarmente vicini alle partite Iva e alle imprese, alle quali abbiamo distribuito importanti risorse finanziarie, ma certamente il ristoro economico non è sufficiente per far ripartire il ciclo economico, che avrebbe bisogno di rapide riaperture. E in questo senso va fatta anche una riflessione sull'efficacia delle misure di restrizione adottate, visto che a un anno dall'inizio della pandemia ci troviamo nella situazione di partenza".

Anche l'Osservatorio regionale antimafia, presieduto da Michele Penta, è intervenuto con una riflessione sulla Giornata in memoria delle vittime della criminalità organizzata. "L'Osservatorio - si legge in una nota pubblicata sul sito dell'organismo di garanzia del Consiglio regionale - rivolge un grato pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità mafiosa, con un particolare sentimento di affettuosa vicinanza ai famigliari del corregionale Walter Eddie Cosina, morto a Palermo nella strage di via D'Amelio, mentre prestava servizio nella scorta del giudice Paolo Borsellino".