'Tessere carburante, serve sinergia'

“La sinergia fra Enti in questo momento così complicato deve essere prioritaria al fine di rispondere efficacemente all’incremento di domande da parte dei consumatori di poter disporre della tessera per accedere agli sconti regionali sui carburanti. Occorre intervenire tempestivamente o il rischio è di compromettere i grandissimi sforzi fatti da Regione e petrolieri per portare il prezzo dei carburanti in Fascia 1 concorrenziali con quelli praticati oltreconfine”.

È questo l’auspicio espresso dal consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che poi aggiunge: “Favorire l’emissione di un maggior numero di tessere è un passo fondamentale, da compiere dialogando e coinvolgendo tutti gli enti coinvolti. Sono diverse le opzioni percorribili ma la più facile, veloce e immediata da cui si potrebbe partire, sarebbe quella di consentire ai gestori di riattivare le tessere scadute presso i loro impianti. In questo modo i benefici sarebbero molteplici, a partire dallo snellimento delle code presso le Cciaa”.

“Per quanto riguarda il sottoscritto, l’impegno sarà massimo per facilitare il dialogo a tutti i livelli poiché è fondamentale fare tutto il possibile per far girare l’economia e incentivare i cittadini del Friuli Venezia Giulia a rifornirsi in Italia. Sarebbe inaccettabile proprio in questo momento in cui dobbiamo puntare a fidelizzare i consumatori lasciarci sfuggire una simile opportunità, vuoi da una parte per eccessi di burocrazia o dall’altra per una mancanza di dialogo” conclude la nota di Bernardis.