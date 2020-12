'Tpl, per la ripresa coinvolgere gli operatori della scuola'

“Per gestire il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole la Giunta Fedriga coinvolga da subito dirigenti scolastici e operatori. Lo faccia come crede, da sé o con i prefetti, ma chieda il supporto di chi conosce da vicino le criticità di grandi istituti in città o di centri studi con migliaia di studenti o le difficoltà di una scuola di montagna. Chi pensa di offrire le stesse risposte e soluzioni a tutti, sbaglia, e in più dimostra di non conoscere il nostro territorio”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito all'organizzazione del trasporto scolastico in vista della ripresa delle lezioni in presenza.

“L’obiettivo è riaprire in totale sicurezza le nostre scuole e purtroppo – aggiunge il segretario dem - in Fvg siamo ancora fermi. Non vediamo ancora i tamponi rapidi negli Istituiti se non grazie ai sindaci, ancora una volta lasciati soli”.

“E’ una buona notizia che l’assessore Pizzimenti finalmente faccia sentire la sua voce”, premette Shaurli, sottolineando che “studenti e famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno comunque già potuto vedere i risultati sul trasporto scolastico e locale, di competenza della Regione autonoma, e avere la consapevolezza che c'è ancora davvero molto da fare”.