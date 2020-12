'Tracciamento, il Governo dice no ai percettori Rdc'

“Per il governo i percettori di reddito di cittadinanza sono una specie protetta, a cui continuare a dare il contributo ma senza farli lavorare. Non si spiega altrimenti il parere negativo dato al mio ordine del giorno che sollecitava l’impiego dei beneficiari della prestazione di sostegno al reddito nelle attività di supporto al tracciamento”.

Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando l’esito della votazione su un suo ordine del giorno collegato al dl Ristori finalizzato al potenziamento delle attività di tracciamento, riformulato dal governo espungendo proprio la parte dedicata all'impiego dei percettori di reddito di cittadinanza.

“In questo complesso momento tutti siamo tenuti a dare il nostro contributo, compreso chi beneficia di un contributo statale senza fare niente. Eppure di attività, ovviamente non sanitarie, che necessitano di personale ce ne sono tante, come segnalano continuamente regioni e comuni. Ma evidentemente per il governo la priorità non è potenziare l’esercito di chi si batte contro la pandemia, ma non scontentare offrendo un lavoro i tantissimi percettori ancora non impiegati”, conclude Novelli.