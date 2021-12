Trasferire la sede di PromoturismoFvg a Ronchi dei Legionari, negli uffici dell’ex palazzina del Consorzio aeroporto, a fianco del terminal passeggeri.

Se ne parla ormai da tempo, ma, come cantavano i Jalisse, sono solo “Fiumi di parole”. Così il consigliere regionale, Diego Moretti, incalza. “A distanza di tre anni dalla prima interrogazione presentata sul tema – sono le sue parole - dall’assessore Bini non arriva ancora nessuna decisione sulla nuova sede di PromoturismoFvg. Eppure, a fine 2018, lo stesso aveva dichiarato che l’attuale sede di villa Chiozza ha una posizione infelice, priva di connessione veloce, auspicando una localizzazione unica e più baricentrica e con minori costi di gestione, concludendo che avrebbe aperto nei mesi successivi, con il presidente Fedriga, un ragionamento sulla nuova sede”.

"A novembre 2019", ricorda Moretti, "rispondendo a un’altra interrogazione lo stesso assessore era ancora alle prese con una riflessione. Nel frattempo la stessa Regione assegnava a PromoturismoFvg nuove competenze”.

A gennaio dello scorso anno anche il sindaco, Livio Vecchiet, aveva scritto al Presidente Fedriga, senza ottenere da quest’ultimo alcuna risposta. “Siamo di fronte – sono ancora le parole di Moretti – a una totale incapacità di decisione da parte della Regione, che non vuole scontentare nessuno, ma dichiara in tutte le salse che quella di Scodovacca è una sede inadatta. Non è una battaglia di campanile: quella di dare una sede funzionale e baricentrica a PromoturismoFvg nell’area dello scalo aereo ronchese è una risposta ad un’esigenza che lo stesso Bini ha evidenziato e che risponde ai criteri posti dallo stesso nella prima risposta del 2018. Il centrodestra abbandoni i tatticismi e le paure e scelga al più presto”.