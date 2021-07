'Trasporti, al Fvg 12 milioni per bus ecologici'

"Il Friuli Venezia Giulia potrà contare su oltre 12 milioni di euro del Fondo complementare, per l'acquisto di bus ecologici da immettere nel suo sistema di trasporto pubblico extraurbano e suburbano". Lo annunciano i deputati del MoVimento 5 Stelle eletti in Fvg Luca Sut e Sabrina De Carlo, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto del Mims che, di recente, ha assegnato 600 milioni a favore del trasporto pubblico sostenibile in tutta Italia, per il periodo 2022-2026 e a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

"Gli Enti beneficiari delle risorse finanziarie sono le Regioni e le Province Autonome che potranno ammodernare il parco auto con veicoli elettrici, a metano o a idrogeno, provvedendo anche all'installazione delle relative infrastrutture di ricarica" chiosano i pentastellati a Montecitorio.

"Ci auguriamo che la Regione si attivi presto e utilizzi al meglio questi fondi. Sappiamo tutti quanto il trasporto locale influisca sulla qualità di vita dei cittadini, così come è ormai acclarata l'esigenza di imprimere un'impronta green quanto più decisa anche alle politiche dei Trasporti. Mai più autobus diesel e via libera alla mobilità a basso impatto ambientale, anche nel pubblico. In piena coerenza – affermano Sut e De Carlo - con gli obiettivi di sostenibilità su cui è imperniato il Piano nazionale di ripresa e resilienza".

“Per quanto concerne il trasporto ferroviario, il PNRR ha previsto 0,94 miliardi a favore del potenziamento delle linee non gestite da RFI, tra cui la Udine Cividale", concludono i deputati M5S.