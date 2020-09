'Trasporti, prolungata la scadenza dei voucher'

"Da un'iniziale provvedimento che penalizzava migliaia di cittadini sul risarcimento per il mancato utilizzo degli abbonamenti al trasporto pubblico locale causa covid, grazie alla nostra segnalazione la Giunta regionale si rimangia una decisione sbagliata che negava i diritti dei cittadini fissando una data di utilizzo del voucher molto più restrittiva rispetto a quanto previsto dal governo nazionale". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo (Pd) a margine della risposta dell'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, all'interrogazione discussa oggi in Aula con la quale l'esponente dem ha sottolineato che la scelta della Giunta avrebbe portato alla “penalizzazione degli abitanti del FVG nell'utilizzo del voucher previsto dall'articolo 215 del DL Rilancio”.

"Con il lockdown, migliaia di persone non hanno potuto usufruire dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e proprio per questo il Governo nazionale aveva previsto un ristoro attraverso l'erogazione di un voucher di durata annuale. La Giunta regionale – spiega Russo – per rendere attuabile quanto previsto dal decreto nazionale ha emanato una delibera che anticipava la data di scadenza dei voucher a fine anno, penalizzando di fatto alcuni cittadini del Fvg. Do atto all’assessore di aver compreso grazie al nostro intervento, di una possibile ingiustizia, accogliendo la nostra osservazione e annunciando di voler tornare sui suoi passi trovando il modo di rimediare all’errore della delibera e uniformandosi alla durata annuale prevista dal governo nazionale".