'Trasporti, senza assunzioni ripartenza a rischio'

“Settembre sarà sicuramente un mese che ci metterà di fronte a una serie di nuove importanti problematicità” denuncia Antonio Pittelli, segretario generale Fit Cisl Fvg. “Tre i fronti caldi che ci troveremo ad affrontare: la ripartenza di scuole e università, la ripresa delle attività economiche e commerciali ancora chiuse e un aumento di contagi che, a quanto dicono gli esperti, difficilmente calerà con l’arrivo dell’autunno”.

“Il confronto tra Stato e Regioni non ha ancora portato soluzioni, anche se ormai probabilmente sarebbe comunque tardi. Considerato che l’acquisto di nuovi mezzi, siano essi corriere o treni, è praticamente impossibile nel breve periodo, bisogna trovare soluzioni alternative di immediato utilizzo”, prosegue Pittelli. “Sicuramente non si può pensare che una persona sola a bordo possa fare rispettare le norme anti Covid a centinaia di utenti. Questo in primo luogo perché si metterebbe a rischio di aggressioni di varia forma e natura, cosa che peraltro è già accaduto”.

“Poi, perché anche il servizio subirebbe gravi ripercussioni, in quanto è previsto l’intervento delle forze dell’ordine qualora le norme non vengano rispettate. Con la conseguenza di ritardi, soppressioni e disagi per tutti gli utenti del servizio. La soluzione immediata sia per Trenitalia che per le aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche considerato che con la pandemia si dovrà convivere, sono solo nuove assunzioni. In modo da garantire maggiori controlli sia a terra che a bordo di treni e corriere”.