'Trasporto locale in crisi, la Regione dia risposte'

"Il trasporto pubblico locale sta affrontando da tempo una situazione di crisi che più volte ha compromesso un servizio essenziale per molti, in particolare per gli studenti, e causando forti disagi soprattutto nei territori più periferici. La giunta regionale, che ha il compito di pianificare e programmare l'intera mobilità pubblica, prenda esempio da quanto stanno facendo altre Regioni e costituisca dei tavoli tecnici coinvolgendo enti locali e rappresentanze di cittadini per dare le migliori risposte possibili al fine di garantire un diritto fondamentale". Lo afferma il consigliere regionale Roberto Cosolini che attraverso una mozione chiede alla Giunta regionale la costituzione dei tavoli tecnici per il trasporto pubblico locale.

"A fronte delle competenze che la Regione ha sul trasporto pubblico e del nuovo contratto del tpl è necessario porre rimedio a una situazione che non può più essere tollerata. Le misure emergenziali introdotte per contrastare la pandemia hanno causato già troppi problemi a studenti e famiglie: il contingentamento dei mezzi di trasporto e lo scaglionamento delle entrate e delle uscite degli studenti con modifiche degli orari delle lezioni ha portato a ricadute sul servizio di trasporto pubblico locale, con situazioni di sovraffollamento dei mezzi, assolutamente incompatibili con il momento che stiamo vivendo" avverte Cosolini.

"Nei mesi scorsi si sono verificate anche situazioni di forte disagio nel servizio con la sospensione di corse, in particolare negli orari di maggiore afflusso della popolazione studentesca, come nel caso dei forti e preoccupanti disagi rilevati, ad esempio, sul Carso triestino. Il trasporto pubblico, lo ribadiamo, è un servizio essenziale a cui la Regione deve dare risposta valutando la distribuzione delle corse nelle diverse fasce orarie e l'introduzione di eventuali corse aggiuntive, avendo particolare attenzione ai collegamenti tra le zone periferiche e i centri di riferimenti territoriali".