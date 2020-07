'Trasporto scolastico, da settembre sconto anche per tratte urbane'

“Lo sconto sul trasporto pubblico locale per gli studenti sarà esteso da settembre anche alle tratte urbane. Saranno infatti tre i milioni messi a disposizione nella manovra estiva, che si aggiungono alle risorse già stanziate per gli sconti del TPL scolastico extraurbano, destinati al sostegno delle spese degli studenti per il TPL scolastico urbano”. Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, esprimendo “soddisfazione per una scelta della Giunta regionale che rafforza ulteriormente la misura di sconto sugli abbonamenti scolastici introdotta dal Gruppo della Lega Salvini nella legge regionale 6 del 2019”.

“Si tratta di una risposta concreta alle esigenze delle famiglie volta a tutelare il diritto allo studio in un momento socio-economico non certo facile. Il Friuli Venezia Giulia –spiega Bordin- è stata la prima regione in Italia a scontare dal 50% gli abbonamenti extra urbani ai servizi di trasporto pubblico locale per gli studenti con età inferiore ai 27 anni”.

“Il 31 ottobre 2019, data di scadenza della campagna, sono stati circa trentaduemila gli abbonamenti scontati per corriera e treno. L’investimento da parte della Regione –continua l’esponente leghista- ha avuto importanti ricadute per un'ampia platea di famiglie, con risparmi che oscillano in base alle tratte e ai servizi da 150 euro circa, nel caso di nuclei con un solo figlio, fino ad oltre 750 per quelli con due ragazzi”.

“Con il prossimo anno scolastico, come promesso, la platea dei beneficiari si estenderà ulteriormente alle tratte urbane”, conclude Bordin.