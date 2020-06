'Treno deragliato, urgente sistemare la linea'

"Il deragliamento del treno all'altezza di Aurisina non fa che confermare quanto diciamo da anni. Serve, infatti, un ammodernamento della linea ferroviaria esistente, non opere faraoniche". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, riferendosi all'incidente avvenuto ieri che aveva causato la chiusura temporanea della linea verso Trieste.

"Viene da chiedersi quali siano state le opere di manutenzione e messa in sicurezza dell'area interessata, viste le precipitazioni poco intense dell'ultimo periodo. Pare assurdo - sottolinea il rappresentante pentastellato - che si chieda ai privati di tagliare qualche ramo di alberi cresciuti un po' troppo, mentre poi troviamo delle pietre che invadono i binari".

"Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per le persone, grazie anche alla bassa velocità tenuta dal treno in quella tratta. Non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto accadere con un convoglio in viaggio a 230 km/h. Pare quasi un segnale - conclude Sergo - il fatto che, solo pochi giorni fa, avessimo chiesto per l'ennesima volta di potenziare la linea esistente e di abbandonare velleità legate a opere miliardarie, come la galleria che proprio da Aurisina dovrebbe raggiungere Ronchi dei Legionari".