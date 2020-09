'Tricesimo, questa non è accoglienza'

"Umanamente parlando, questa non è accoglienza". Sono le prime parole pronunciate dal consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar) giunto questa mattina nel piazzale del santuario di Madonna Missionaria, su richiesta del sindaco di Tricesimo, Giorgio Baiutti e all’assessore Federico Artico, dove 64 immigrati, ancora una volta, hanno trascorso la notte a bordo di due pullman, gli stessi mezzi con i quali sono stati accompagnati a Tricesimo, per essere accolti nella struttura che però è al collasso e non è in grado di ospitare ancora persone. A disposizione un solo bagno chimico per tutti e una pompa che eroga acqua corrente.

"E’ una situazione insostenibile – ha commentato ancora il consigliere Morandini – e non è una questione di preconcetti o contrarietà agli arrivi, ma è proprio una considerazione che nasce dalla carità umana. Non è possibile che delle persone siano costrette a passare le giornate e le notti in quelle condizioni. E poi c’è una valutazione di ordine sanitario: non è una situazione sicura per nessuno, né per i migranti, né per la comunità locale; solo nella giornata di mercoledì, 25 persone si sono allontanate dal piazzale e per quanto ci è dato sapere potrebbero anche essere persone contagiate. E quanto sta accadendo a Tricesimo non è sostenibile nemmeno per le forze dell’ordine: questa mattina c’erano solo due agenti a controllare 64 persone".

L’ondata di arrivi che ormai da settimane sta interessando il Friuli Venezia Giulia è un vero e proprio allarme sanitario e sociale, "per una situazione straordinaria ci vuole una soluzione straordinaria e il Ministro degli Interni non può continuare a ignorare quanto sta accadendo in Friuli Venezia Giulia".