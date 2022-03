'Trieste non dimentichi le emergenze di Vajont'

Una mail di ringraziamento, ma anche di “memento” perché a Trieste non ci si dimentichi di alcune emergenze che da tempo attanagliano il paese. L’assessore all’ambiente del Comune di Vajont, Fabiano Filippin, ha ricordato all’omologo regionale Fabio Scoccimarro "il problema dello sconto sui carburanti e quello della discarica abusiva individuata nel 2016 vicino agli impianti sportivi".

"Prossimamente, grazie a fondi della Regione, l’area sarà mappata per individuare esattamente cosa si nasconda nel sottosuolo e avviare le dovute bonifiche. Siamo grati alla Guardia forestale che, con l’interessamento di Scoccimarro, ha dato il via a questo importante progetto di conoscenza del territorio a tutela della salute pubblica”, ha commentato Filippin, ricordando come una prima analisi eseguita dalla Procura della Repubblica di Pordenone avesse già scoperto degli inquinanti.

Le nuove ricerche geostatiche daranno un quadro completo dei materiali sotterrati negli anni. Filippin ha, però, rammentato a Scoccimarro la questione benzina agevolata. “Vajont è ancora escluso dal massimo sconto alla pompa a causa di un cavillo e la norma di revisione tarda a essere approvata”, ha sollecitato al proposito il braccio destro del sindaco Lavinia Corona.