'Trieste non è la Tiennamen italiana'

"Trieste ha subìto in questi giorni una pressione sull'ordine pubblico che ha avuto contraccolpi sulla vita quotidiana dei cittadini, preoccupati anche per la loro incolumità. Auspichiamo che qualsiasi altra eventuale manifestazione sia vagliata e si tenga solo se autorizzata. E mentre piazza Unità è nella sostanza occupata, vorrei invitare il collega Paragone, se non riesce a rispettare la nostra democrazia e il lavoro delle forze dell'ordine, almeno a rispettare la memoria dei martiri di Tienammen, loro sì vittime di una dittatura vera". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), replicando al senatore Gianluigi Paragone - presente tra i manifestanti al varco 4 nei giorni scorsi - che ha definito lo sgombero del porto di Trieste "quasi la Tiennamen italiana".