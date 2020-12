'Troppa confusione sulle regole per Natale'

"Allargare ancora le maglie, chiudere tutto come in Germania o scegliere una via di mezzo? C'è ancora tanta confusione sulle misure anti Covid-19 da attivare durante le festività", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Visto che i contagi non calano sembra che, a livello governativo, nelle ultime ore, prevalga la linea dura, con un lockdown generalizzato, come quello deciso in Germania. Non sono convinto che questa sia la strada giusta ma, se così fosse, sarebbe doveroso seguire l'esempio tedesco anche per ciò che concerne i ristori alle aziende: dobbiamo smetterla di creare ad arte lo scontro fra salute ed economia e cominciare, invece, a conciliare le due cose. Non solo".

"Sarebbe quanto mai opportuno che le disposizioni consentissero comunque alla gente la possibilità di uscire di casa e di camminare all'aperto. Guai altrimenti.

Ci troviamo di fronte a una fase molto critica del virus che, diciamoci la verità, nessuno sa bene come fronteggiare. Si spera, questo perlomeno è l'orientamento tedesco, che le misure forti possano frenare la corsa del virus, almeno fino all'arrivo del vaccino. I tedeschi, però, stanno mettendo in campo provvedimenti altrettanto forti per sostenere le aziende e, quindi, l'impatto negativo dovrebbe risultare più contenuto. Quindi, se l'intenzione è quella di seguire l'esempio della Merkel lo si faccia su tutto".

"In queste ore sono riemerse le polemiche per le vie piene di gente e le code fuori dai negozi ma qualcuno pensava che la gente sarebbe rimasta a casa? Scusate, sollecitiamo le persone ad utilizzare il Cashback nei negozi e poi ci lamentiamo se la gente esce a comprare nei negozi stessi? Devo dire, peraltro, che, anche a Gorizia, ho visto moltissima gente lungo le vie, all'esterno dei negozi e nei bar ma la stragrande maggioranza aveva la mascherina indossata regolarmente ed era distanziata, a parte, ovviamente, i congiunti. Quindi, va fatta chiarezza, senza ipocrisia: se si chiude bisogna sostenere l'economia con forti iniezioni di denaro pubblico e lo si deve fare senza se e senza ma, evitando di continuare a dividere il mondo in buoni, quelli che difendono la salute dei cittadini, e cattivi che pensano che se l'economia crolla i morti da contare saranno molti di più", prosegue Ziberna.

"Io sono convinto che le due cose possano e debbano obbligatoriamente conciliarsi. Basta fare le scelte giuste. Non possiamo negare che il momento è critico anche se, in quest'ultima settimana, a Gorizia, i numeri hanno ricominciato a scendere. Secondo i dati della Protezione civile regionale da lunedì scorso ad oggi i positivi sono scesi da 381 a 349. Purtroppo, dobbiamo invece registrare altri tre decessi di persone anziane ma non per questo meno care. Sono vicino alle loro famiglie cui esprimo le più sentite condoglianze".

"Teniamo duro cari amici e cerchiamo comunque di tenere alta la speranza che questa situazione possa migliorare con l'arrivo dei vaccini per i quali stiamo lavorando anche a Gorizia. Teniamo duro. Un grandissimo abbraccio a tutti", conclude Ziberna.