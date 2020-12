'Trovare alternative alla presa sull'Arzino'

"Sono molto preoccupato per l'intenzione di insistere su una presa d'acqua potabile in un corso d'acqua di montagna che non è in grado di garantire né la sicurezza d'esercizio, né quella sanitaria. Inoltre, la zona dell'Arzino è vulnerabile dal punto di vista sismico". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), ricordando che "rimane alta la guardia del nostro Gruppo consiliare in merito alla tutela del torrente Arzino dopo che l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, rispondendo in Consiglio a una mia interrogazione, ha ribadito che la realizzazione di una presa d'emergenza sul torrente Arzino a servizio dell'acquedotto Destra Tagliamento è 'una necessità imprescindibile' e che la priorità della Regione Fvg è quella di realizzare l'interconnessione degli acquedotti del territorio friulano".

"Plaudo a quest'ultimo progetto, recentemente presentato dai gestori", aggiunge Bidoli, ricordando anche "la petizione a tutela dell'integrità del torrente, uno degli ultimi corsi d'acqua allo stato naturale del territorio, presentata da 7.710 cittadini".

Il consigliere del Patto, inoltre, aveva sottolineato in Aula "l'opportunità di individuare soluzioni alternative alla nuova presa idraulica che possano veramente garantire la continuità e la sicurezza della fornitura di acqua potabile ai cittadini, oltre alla massima tutela possibile dell'ambiente montano".

"I territori interessati - aggiunge la nota - sono regolarmente oggetto di gravi disservizi nella fornitura di acqua potabile, sino alla sospensione per giorni in occasione di fenomeni di maltempo intensi. La soluzione, tuttavia, non può essere costituita dalla realizzazione di una nuova presa di emergenza perché, come dimostrano le ricorrenti problematiche dell'attuale presa sul torrente Comugna, le prese d'acqua a fini potabili su corsi di montagna presentano alcune criticità tecniche ineliminabili, poiché sono soggette alle piene periodiche dei torrenti, che ne compromettono la sicurezza, e perché effettuate su acque superficiali e quindi maggiormente esposte alle diverse forme di inquinamento".

"Giù le mani dall'Arzino". L'appello è del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, viste le notizie di stampa sull'ipotesi di una nuova presa sul torrente a servizio dell'acquedotto Destra Tagliamento, per fare fronte ai disagi di alcuni Comuni della zona. "Prima di prendere in considerazione questa possibilità - evidenzia in una nota - chiediamo che venga informato il Consiglio regionale sulla situazione in essere, tutte le possibili alternative, i costi di realizzazione e gestione delle proposte e gli aspetti ambientali".

"Riteniamo necessario - continua Sergo - ascoltare il gestore, l'Agenzia regionale per l'ambiente, gli enti locali e i comitati locali che da anni tutelano uno dei pochi territori incontaminati, da sempre sotto attacco, vuoi perché la sua acqua preziosa fa gola a chi vorrebbe installare centraline idroelettriche, vuoi perché qualcuno pensa ancora a costruire autostrade asfaltando anche le nostre bellezze naturali".

L'esponente M5S si rivolge in particolare al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, dopo che nel luglio scorso ha sostenuto una petizione, che ha raccolto quasi ottomila firme, per la tutela dell'integrità ambientale dell'Arzino. La petizione, spiega il pentastellato, chiede di "negare l'autorizzazione alla costruzione di centraline idroelettriche lungo tutto il corso d'acqua per il pregio ambientale che lo contraddistingue e per il carattere di unicità che riveste a livello regionale" e di "inserire l'Arzino nell'elenco dei siti di riferimento regionali per la sua particolare valenza ambientale".

"Già in quell'occasione sostenni la necessità di una moratoria in alcuni ambienti, come nel caso dell'Arzino, non ancora toccati dall'idroelettrico - conclude Sergo -. Consentire la realizzazione di una centralina sul torrente arrecherebbe un permanente danno ambientale e paesaggistico, con ricadute negative anche sulla fruizione turistica".