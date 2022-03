'Trovare una soluzione per lo smaltimento dell'amianto'

"Preoccupa l'esito negativo dell'incontro tra l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, e le aziende che si occupano dello smaltimento di amianto, circa il blocco del conferimento di tale materiale. Una soluzione va trovata subito. Come hanno osservato le imprese, le alternative sono due: procedere con l'autorizzazione all'ampliamento della discarica di amianto di Porcia, chiusa da dicembre, o individuare un nuovo sito in regione. L'importante è agire subito, perché siamo già da tempo in emergenza". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), presidente della Commissione - la IV - che è competente, tra le altre materie, proprio della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

"È positivo che ora anche i consiglieri delle Opposizioni siano consapevoli del problema - aggiunge la Piccin -, del quale mi sto occupando da tempo. La questione è complessa e di certo non si risolve con l'ennesima interrogazione alla Giunta che si aggiunge ad altre. Ricordo che nell'ottobre 2020 promossi un sopralluogo alla discarica di Porcia, durante il quale i componenti della IV Commissione poterono comprendere la necessità dell'ampliamento del sito, con l'annesso progetto. Quest'ultimo non aveva incontrato ostacoli, considerando anche che non emersero problematiche relative all'ambiente e agli abitati più vicini, ma l'iter a un certo punto si è interrotto".

"Dopo aver ascoltato, nel dicembre scorso, l'allarme delle aziende del settore, che lamentavano la chiusura della discarica e la conseguente saturazione anche dei siti di stoccaggio temporaneo di amianto, l'11 gennaio 2022 - fa presente la forzista - ho depositato un'interrogazione (a cui non ho ancora ricevuto risposta) e ho favorito l'incontro tra i rappresentanti delle imprese e l'assessore Scoccimarro. Purtroppo, come hanno reso noto le stesse aziende nei giorni scorsi, l'esito non è stato positivo. Una questione che contiene aspetti tecnici, ma anche politici".

"Occorre agire, perché i costi per lo smaltimento, che ora avviene in altre regioni del Nord Italia e in Germania, sono saliti alle stelle. I privati, che del resto continuano a ricevere contributi regionali per lo smaltimento del materiale contenente amianto - non manca di sottolineare la Piccin -, si attendono interventi immediati, aumentati negli ultimi anni a seguito di calamità naturali e del boom di interventi edilizi, ma le aziende del settore sono in grave difficoltà, con riflessi anche sull'occupazione. E c'è anche l'aspetto ambientale: senza rimozione dell'asbesto, qualcuno potrebbe ricorrere a smaltimenti illegali".

"L'ampliamento della discarica di Porcia - conclude la consigliera - dev'essere sbloccato, altrimenti non resta che individuare un nuovo sito in Friuli Venezia Giulia: l'importante è fare presto".