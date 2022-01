'Truffa Suberbonus, bene i controlli'

“La notizia della maxi truffa sul Superbonus, individuata grazie al lavoro dell’Agenzia delle Entrate, della Procura di Napoli, della Guardia di Finanza e dell’Enea, conferma il buon funzionamento del sistema dei controlli legato alla misura che, come tutte le grandi opportunità, può purtroppo divenire strumento d’attuazione di condotte illecite”. Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, capogruppo in Commissione Attività produttive della Camera.

“Mi auguro che il fatto non si traduca, per qualcuno, nell’occasione giusta per puntare il dito contro il Superbonus che sta dando linfa vitale all’Economia a partire dal settore dell’edilizia, in cui operano tante realtà virtuose. Allo stesso modo - prosegue - auspico che gli Ordini professionali intervengano quanto prima con opportune iniziative nei confronti dei professionisti coinvolti nella vicenda".

“Piuttosto - aggiunge il deputato M5S - è doveroso rivolgere un plauso all’attività di contrasto svolta dalle forze dello Stato che sono giunte a scoprire la truffa in questione. Questa non è la prima e probabilmente non sarà neanche l’ultima, ma ciò non deve distoglierci da una corretta visione politica sul Superbonus che va comunque riconosciuto nel suo grande valore sul piano ambientale, energetico, economico e occupazionale – conclude il pentastellato”.