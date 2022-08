'Truffe sul Superbonus, la colpa non è della norma'

“Purtroppo esistono professionisti che asseverano il falso, anche in relazione agli interventi del Superbonus. Mi preme sottolineare che, in casi come questo, alla norma non può essere imputata alcuna responsabilità, in quanto il legislatore ha previsto asseverazioni da parte dei tecnici abilitati. Senza la loro attestazione, aziende poco serie non potrebbero mettere in atto truffe come quelle che vengono attribuite al Consorzio, indagato dalla Procura di Treviso”. Lo dichiara il deputato friulano Luca Sut, Vicepresidente del Gruppo pentastellato alla Camera e Coordinatore regionale del M5S FVG, a seguito della notizia del Consorzio della provincia di Treviso accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

“La mia non è assolutamente una stoccata ai professionisti impegnati nell’ambito tecnico del Superbonus; la stragrande maggioranza sono figure più che corrette, ma ne bastano pochissimi scorretti per arrecare danno ai cittadini e allo Stato. Dispiace davvero leggere notizie come questa – prosegue Sut - e auspico che venga fatta piena chiarezza sull’attività di questo consorzio che ha stipulato contratti anche nella nostra regione”.

“Non si può però addossare la colpa alla norma che è stata avveduta in tal senso. Ricordo inoltre che solo il 3% delle truffe riscontrate tra i bonus edilizi sono relative al Superbonus. Il grosso degli illeciti riguarda il bonus facciate, ma ad essere accusata di essere veicolo di truffe, è stata più che altro la misura voluta dal M5S. In pochi, invece, parlano del suo impatto socio-economico, evidenziato nello studio condotto di recente da Nomisma. Lo stesso ha rilevato come, a fronte di un investimento pubblico pari a 38,7 miliardi, il Superbonus abbia generato un valore economico pari a 124,8 miliardi, portando benefici al Paese sul piano sociale, occupazionale e ambientale, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 e la diffusione di pannelli fotovoltaici e solari. Questo – conclude – affinchè la valutazione della misura sia fatta nel modo corretto, attraverso una visione d’insieme che non si limiti a prendere in esame solo gli illeciti riscontrati, ma che contempli anche una disamina degli effetti positivi che sta portando”.