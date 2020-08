'Turismo, dal Pd polemiche strumentali'

"Certo la situazione è difficile dopo l'emergenza Covid e con l'attenzione ancora molto alta per una stagione compromessa, però a Trieste ci sono segnali incoraggianti per il settore turistico, non risolutivi, ma che danno un pò di respiro e speranza agli operatori. In generale e a livello regionale sono solo strumentali le polemiche innescate dal Pd verso PromoturismoFvg e l'Assessore Bini, visto che prendono spunto da fatti che non incidono nel merito dell'attività degli enti preposti", così si esprime Giorgio Cecco coordinatore triestino di Progetto Fvg

"Guardino di più all'Italia e meno a cosa fanno altri Paesi con paragoni ridicoli, considerato fra l'altro che sono parte di un Governo che sta navigando a vista per quanto concerne la ripresa economica, non dando soluzioni ma alimentano incertezza nei cittadini e nelle imprese. Tutti gli infopoint sono aperti, a Trieste quello di piazza Unità registra un agosto finora a pieno ritmo e in questi giorni addirittura è preso d'assalto, dopo un avvio lento a giugno, grande affluenza nei mesi successivi e questo è un segnale positivo, che sicuramente troverà riscontro anche per gli operatori del settore", sottolinea Cecco.

"Per carità tutto è migliorabile e non è facile superare momenti ancora emergenziali e situazioni che stanno portando uno stravolgimento anche nell'attività di promozione turistica, ma poi quello che conta saranno i risultati a medio-lungo termine", conclude il referente di Progetto Fvg, "soprattutto con un turismo di qualità e non di massa, proprio e caratteristico di gran parte del territorio del Friuli Venezia Giulia".